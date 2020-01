Dode gevonden op A27 bij Nieuwendijk

Op de snelweg A27 is woensdagnacht bij Nieuwendijk een dode persoon gevonden. Bij de politie werd rond kwart over één gemeld dat er ter hoogte van dit dorp een ongeluk was gebeurd. Drie kwartier later kreeg de politie te horen dat ter hoogte van de afslag Nieuwendijk in de richting van Utrecht een stoffelijk overschot was gevonden.

De politie heeft hierop een deel van de A27 bij Hank afgesloten voor onderzoek. Tegen drie uur konden weggebruikers, die door het onderzoek waren ingesloten, doorrijden. Het andere verkeer werd omgeleid via de snelwegen A59, A16 of A2. Ondertussen probeerde een speciale afdeling van de politie uit te zoeken wat er was gebeurd.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn: www.113.nl of 0900-0113.