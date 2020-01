Dode gevonden op A27 bij Nieuwendijk, politie doet onderzoek

NIEUWENDIJK -

Op de snelweg A27 is woensdagnacht bij Nieuwendijk een dode persoon gevonden. Bij de politie werd rond kwart over één gemeld dat er ter hoogte van dit dorp een ongeluk was gebeurd. Drie kwartier later kreeg de politie te horen dat ter hoogte van de afslag Nieuwendijk in de richting van Utrecht een stoffelijk overschot was gevonden.