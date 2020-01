Brand bij tankstation Geldrop: gezinnen met kinderen moeten halsoverkop huis uit

GELDROP -

Verschillende gezinnen zijn woensdagnacht wakker geschrokken door een brand bij een tankstation aan de Eindhovenseweg in Geldrop. Ze wonen boven dit tankstation. Het vuur was rond half drie uitgebroken in een bakwagen die aan de achterkant van de onbemande pomp van Total Express stond. Het lijkt erop dat er sprake was van brandstichting.