Auto in brand na botsing op A58 bij Etten-Leur: 'geen ernstig letsel'

ETTEN-LEUR -

Er stond donderdagochtend een auto in brand op de A58 bij Etten-Leur ter hoogte van industrieterrein Vosdonk. De auto vloog in brand na een botsing met een andere wagen, zo liet de politie weten. Het ongeluk gebeurde iets voor negen uur. Eén gewonde is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat volgens een woordvoerder niet om iemand die in de brandende auto zat. "Er is geen sprake van ernstig letsel", laat de officier van dienst van Rijkswaterstaat iets voor tien uur weten.