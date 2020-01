Vrachtwagen met kraan rijdt tegen bovenleiding in Zevenbergen, geen treinen tot 19.30 uur

ZEVENBERGEN -

Er rijden sinds donderdagochtend half twaalf geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Oudenbosch. Een vrachtwagen met kraan reed even eerder een bovenleiding in Zevenbergen kapot. Zo'n twintig reizigers zaten in een trein die strandde in Zevenbergen. Na bijna anderhalf uur konden ze de trein verlaten. Ze zijn met de bus verder op weg geholpen.