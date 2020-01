Vrachtwagen met kraan rijdt tegen bovenleiding in Zevenbergen, geen treinen tot 23.30 uur

Reizigers hebben bijna anderhalf uur in de gestrande trein gezeten. (Foto: Tom van der Put / SQ Vision)

Er rijden sinds donderdagochtend half twaalf geen treinen tussen Lage Zwaluwe en Oudenbosch. Een vrachtwagen met kraan reed even eerder een bovenleiding in Zevenbergen kapot. Ook tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden geen treinen.

Reizigers moeten dan ook tot half twaalf in de avond rekening houden met problemen op het traject Dordrecht - Roosendaal. Eerder was de verwachting dat de treinen eind van de middag weer zouden rijden. Die verwachting is inmiddels bijgesteld. Tussen Lage Zwaluwe, Zevenbergen en Oudenbosch worden stopbussen ingezet.

Ongeluk

Volgens de politie reed er in Zevenbergen rond elf uur een vrachtwagen met kraan tegen de bovenleiding. Dit gebeurde ter hoogte van de N285/De Langeweg. Er is niemand gewond geraakt.

De problemen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom duren naar verwachting tot 22.15 uur. Ook hier is een aanrijding de oorzaak.