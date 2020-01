Moerasantilope geboren in Safaripark Beekse Bergen, eerste beschuit met muisjes van 2020

De oliebollen maken plaats voor beschuit met muisjes in de Beekse Bergen, want er is een sitatoenga geboren. Het safaripark verwelkomde de nieuwe bewoner op 4 januari.

Het Sitatoenga-vrouwtje werd op zaterdagochtend in alle vroegte geboren. Volgens verzorger Jeroen Dekens maakt de kleine het uitstekend, al duurt het nog even voordat bezoekers haar kunnen bewonderen. “Ze ligt heerlijk binnen in de stal bij de kachel. Daar ligt ze een beetje verscholen en lekker rustig. Haar moeder komt regelmatig langs om haar te voeden en dat gaat perfect. Ze zal daar waarschijnlijk nog wel een paar weken blijven.”

Bijzonder in dierenparken

Het hangt van haar gezondheid en het weer af wanneer ze naar buiten gaat. Dekens: “Als het buiten vriest dat het kraakt houden we haar wat langer binnen.” Volgens de verzorger is de geboorte bijzonder, omdat deze diersoort niet in heel veel dierenparken te zien is.

De sitatoenga is een Afrikaanse antilopesoort en komt voor in Centraal-Afrika, met name rond de rivier Kongo. De dieren leven vooral in moerasgebieden en graslanden met veel water in de buurt. De volwassen vrouwtjes leven in kuddes, de mannetjes leven alleen. De draagtijd duurt ongeveer acht maanden, waarna er in principe één jong wordt geboren.