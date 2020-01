Fietsster (20) alsnog overleden na ongeluk in Tilburg

De 20-jarige fietsster die eind december betrokken was bij een ongeluk op de Langendijk in Tilburg is alsnog overleden. De vrouw uit Rijen bezweek woensdag aan haar verwondingen. Dit bevestigt de politie.

De vrouw kwam op 23 december in botsing met een bestelbus. Over het ongeluk is veel onduidelijk. De 50-jarige bestuurder vermoedde dat hij iets had geraakt en reed terug. Hij vond de fietsster in een sloot langs de weg. Ze werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

LEES OOK: Fietsster (20) in kritieke toestand na ongeluk Tilburg, politie zoekt getuigen

De politie wil nog altijd meer weten over wat er is gebeurd. Het onderzoek loopt nog steeds. Een dag na het ongeluk werd mensen die rond halfzeven 's ochtends op de Langendijk en Flaassendijk hadden gereden, gevraagd zich te melden.