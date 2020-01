Nieuwe Partij voor de Bomen wil de Tweede Kamer in: 'Bomen zijn de longen van de wereld'

De Bergse politicus vindt dat de bomen het de laatste jaren zwaar hebben te verduren. "Bomen worden door de politiek verwaarloosd. Ze worden als vanzelfsprekend beschouwd. Terwijl de vitaliteit achteruit holt. Ik zie dat het misgaat en daarom moeten we het doen", klinkt het bevlogen uit zijn mond.

'Bomen in de knel'

Volgens de Partij voor de Bomen komen bomen steeds vaker in de knel door bestrating of plantsoentjes. Dat zou de biodiversiteit verstoren waardoor de bomen steeds kwetsbaarder zijn voor ziektes. Bovendien hekelt de partij de toenemende hoeveelheid elektromagnetische straling in openbare ruimte.

De 'dikke boom' in het centrum van Bergen op Zoom gaat achteruit. (Foto: Erik Peeters)

Louis: "Neem onze ‘dikke boom’ in het centrum van Bergen op Zoom. Gedurende de laatste tien jaar is de kruin steeds dunner geworden. Dat wijd ik onder meer aan een zendmast die hier zo’n vijftien meter vandaan staat."

Longen van de wereld

"Uit Europees onderzoek blijkt dat 42 procent van de inheemse boomsoorten met uitsterven wordt bedreigd. Dan moet de politiek wakker geschud worden. Samen met de oceanen, zijn bomen de longen van de wereld. Zonder bomen, gaan wij er ook aan."

Wat Louis betreft, moet zijn partij minimaal één zetel veroveren in de Tweede Kamer. "Want wat is een partij zonder ambitie?", vraagt hij zich openlijk af. Overigens laat hij een eventueel Kamerlidmaatschap graag over aan iemand anders.

Bomen verdienen het

"Ik ben al 71 en ik ben ook druk met de BSD, mijn eigen politieke partij in Bergen op Zoom. Er zijn zat andere mensen die dat kunnen doen. Eén enthousiast iemand is voldoende om de bomen een stem te geven, want dat verdienen ze."