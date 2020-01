Van der Valk Vught wil uitbreiden met twee torenflats: buurt is er niet blij mee

Van der Valk heeft plannen voor:

200 hotelkamers,

150 koopappartementen,

een zakencentrum met voorzieningen voor bedrijven die een congres willen houden,

een zwembad,

sport- en ontspanningsvoorzieningen,

een casino,

150 zorgappartementen voor langer verblijf.

Het hele plan gaat zo'n 47 miljoen kosten. Om de plannen te kunnen verwezenlijken moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Donderdagavond werden omwonenden en gemeenteraadsleden geïnformeerd over de plannen. Het concern richt zich met de nieuwbouwplannen op een zo breed mogelijk publiek.

"Dit is een compleet nieuwe invulling van het terrein in plaats van alle kleine aanpassingen die we sinds 1963 steeds hebben gedaan", antwoordde Vincent van der Valk op vragen uit de gemeenteraad.

Museum

Vila "De Witte" waar Gerrit van der Valk in 1954 de eerste vestiging in Brabant begon wordt in de plannen behouden en komt vrij te staan aan de Bosscheweg. "We zouden er een Van der Valk museum in kunnen maken" zegt Vincent van er Valk, die in het pand geboren is.

Architect Michael Bol van Buro Kade hoopt een baken met veel groen te kunnen bouwen, waar ook inwoners van Vught kunnen recreëren. "Dit wordt als Central Park in New York", zegt hij vol trots.

'Criminaliteit en schietpartijen'

Omwonenden waren in groten getale aanwezig. Volgens Kees Kolff liggen grote Van der Valk Hotels veelal bij industriegebieden. De plannen passen volgens hem niet naast een woonwijk in Vught, dat zich als groene gemeente profileert. Ook was er veel onrust over de komst het casino. "Ik vind het een prima plan, maar geen casino", zegt een buurtbewoonster. "Dat zorgt alleen maar voor criminaliteit en schietpartijen."

Over twee weken is er een inspraakavond waar iedereen mag meepraten over de plannen.