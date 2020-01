Twee hennepkwekerijen boven winkel gevonden in Zundert

Een verkeerscontrole in Rijsbergen leidde de agenten naar de kwekerijen. Een 36-jarige man werd aangehouden met een paar kilo hennep in zijn auto. Verder onderzoek leidde de agenten naar de winkel aan Molenstraat.

Witwassen

Achter- en boven het winkelgedeelte vond de politie een hennepkwekerij- en drogerij. Een man (44) uit Zundert was daar aanwezig en is opgepakt. Zijn auto werd in beslag genomen op verdenking van witwassen.

Hoeveel hennepplanten precies zijn gevonden, kan de politie nog niet zeggen.

Hennepkwekerij opgerold na aanhouding in Rijsbergen. (foto: Politieteam Weerijs).