Vuurwerkshows in elke gemeente niet haalbaar: te weinig professionals

Er zijn te weinig vuurwerkprofessionals om in alle gemeentes grote professionele shows te organiseren. Steeds meer Brabantse burgemeesters pleiten voor een vuurwerkverbod en willen dan één grote show in hun dorp of stad organiseren. Maar praktisch gezien is dat onmogelijk.

Het is een simpel rekensommetje. Volgens KIWA, de organisatie die de certificeringen uitgeeft voor pyrotechnici, zijn er maar 167 mensen gecertificeerd in Nederland. Als je er vanuit gaat dat alle gemeentes in Nederland zo’n show willen, dan kom je gewoonweg mensen te kort.

Niet klaar voor

Branko Bergmann van Caffero Event Fireworks uit Berlicum ziet het probleem. “Nederland is er daar nog niet klaar voor. Er zijn niet genoeg bedrijven en er zijn ook gewoon te weinig mensen gecertificeerd. Wij hebben tussen de 40 en 50 mensen die de juiste papieren hebben, maar bij een grote show neem ik soms wel meerdere mensen mee die deskundig zijn. Dus als je bedenkt dat er ruim 350 gemeentes zijn, die misschien wel meerdere shows willen, zie je het probleem.”

Het opleiden van meer pyrotechnici speciaal voor de jaarwisseling is ook geen oplossing. “Het kost duizenden euro’s om iemand op te leiden. Als je dat dan alleen doet voor de jaarwisseling, is het niet rendabel. En voor de rest van het jaar zijn er zoveel mensen niet nodig”, aldus Bergmann

LEES OOK: Vuurwerkverbod aantrekkelijk voor Brabantse burgemeesters maar moet wel landelijk geregeld worden

Verbod

De vuurwerkbranche, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), steunt de oproep van politie, hulpverleners en burgemeesters knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. “De huidige problemen bij de jaarwisseling, waarbij vandalisme en geweld door een kleine groep een schaduw werpt over de gehele jaarwisseling zijn niet in lijn met de feestelijke traditie die wij voor ogen hebben. De BPN begrijpt dan ook dat er maatregelen noodzakelijk zijn”, aldus de belangenvereniging.

En dat ziet Branko eigenlijk ook, al zou hij een totaalverbod niet echt zien zitten. “Vuurwerk hoort wel bij oud en nieuw. Als mensen gewoon normaal met vuurwerk omgaan dan hoeft het geen probleem te zijn. Alleen schort het daar nog wel eens aan.”