Vuurwerkverbod aantrekkelijk voor Brabantse burgemeesters maar moet wel landelijk geregeld worden

Brabantse gemeenten wachten, zo blijkt, met smart op landelijk beleid rondom vuurwerk. Veel burgemeesters willen wel een verbod maar zeggen dat het alleen te handhaven is als het landelijk geregeld is.

'Laf gedrag Tweede Kamerleden'

Burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen: "Een algemeen vuurwerkverbod heeft alleen maar zin als het voor alle gemeenten geldt. Dit overlaten aan individuele gemeenten beloont het laffe gedrag van Tweede Kamerleden om geen landelijk verbod in te stellen."

"Een lappendeken van maatregelen, hier zus en daar zo, werkt gewoon niet", zegt burgemeester Petter van Bergen op Zoom die pleit voor een landelijk verbod. Burgemeester Buijs van Oosterhout maakt zich zorgen om de handhaving: "Wat voor mij hét uitgangspunt is in deze discussie, is dat wat we willen ook te handhaven moet zijn. Anders wekken we de verkeerde verwachtingen.”

Uit de rondgang blijkt dat de vuurwerkdiscussie vooral in stedelijk gebied speelt. Niet gek, want daar is ook de meeste overlast. In veel plattelandsgemeenten is het geen discussiepunt. De meesten willen het graag houden zoals het is op dit moment. Maar de burgemeesters van de grote steden zijn het fanatiekst als het gaat om de overlast en het gevaar van vuurwerk.

Breda

Burgemeester Depla riep afgelopen zondag al in de talkshow KRAAK dat hij in de wijk de Hoge Vucht een algeheel verbod op vuurwerk wilde vanwege de grote problemen afgelopen jaarwisseling. Een verbod voor de hele stad ziet hij niet zitten. “Ik wil niet 95 procent van de gemeente Breda laten bloeden voor de vijf procent die de fout ingaat."

De Bossche burgemeester Mikkers wil al snel met een voorstel komen waar de gemeenteraad van Den Bosch zich over kan buigen. Handhaving is daarbij belangrijk, niet alleen om te controleren of het vuurwerk kan worden afgestoken, maar het is ook belangrijk dat het vuurwerk niet meer verkocht mag worden aldus Mikkers.

Tilburg

In Tilburg is de discussie over vuurwerk al een tijdje gaande. Er waren afgelopen oud en nieuw meer dan 20 vuurwerkvrije zones. Ook konden burgers via WhatsApp de overlast melden en gingen politie en gemeente daar gezamenlijk op af. Burgemeester Weterings wil dat er snel uitvoering wordt gegeven aan het voorstel van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid die zegt dat knalvuurwerk en pijlen moeten worden verboden. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden van een centraal vuurwerkpunt voor de stad.

Eindhoven

Ook burgemeester Jorritsma van Eindhoven neigt naar een verbod op knalvuurwerk en pijlen. "Ik wil niemand het plezier bij Oud en Nieuw ontzeggen maar ik vind wel dat we een verbod moeten onderzoeken. Als er een landelijk verbod komt, ben ik daar helemaal voor" zegt Jorritsma desgevraagd. Eerder kwam er al een voorstel om een centrale eindejaarsshow te houden in Eindhoven, niet met vuurwerk maar met licht, zoals dat in Eindhoven gaat.

