Ronkende motoren, een goed glas whisky en nog 3 weekendtips

Flight Simulator in Veldhoven (zaterdag)

In Bibliotheek Veldhoven kan je namelijk met allerlei toestellen vliegen. De Flight Simulator is een computerprogramma dat het vliegen met allerlei soorten vliegtuigen nabootst.

Bezoekers van de bieb mogen de 'FlightSim' zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur zelf uitproberen. Dat kan gratis in de bibliotheek (Meiveld 2, Veldhoven). De demo is leuk voor jong en oud.

Mathieu van der Poel verdedigt zijn titel op het NK in Rucphen

NK Veldrijden in Rucphen (zaterdag en zondag)

Misschien wordt er dit weekend in Rucphen tijdens het NK Veldrijden in Rucphen ook wel gevlogen. Maar dan over het pittige parkoers. Zowel zaterdag als zondag zijn er van ’s ochtends tot ver in de middag wedstrijden. In twaalf categorieën worden er Nederlands kampioenen gekroond.

Van 50-plussers tot nieuwelingen, van huidige kampioenen Mathieu van der Poel en Lucinda Brand tot toekomstige kampioenen, ze zijn er allemaal bij. En je kan ze gratis zien aan de Baanvelden 13 in Rucphen.

Foto: Kevin Cordewener

Dol op Disco in Boxtel (zaterdag)

Veldrijden doe je in een korte, strakke broek, maar in Boxtel zijn de broeken zaterdag juist lang met wijde pijpen. Vanaf 20.00 uur gaat de muziek aan in de Baroniestraat 20 en kunnen de discogangers drie uur lang dansen.

De disco is voor alle 18-plussers die met de voetjes van de vloer willen. Je mag gratis komen boogiën, YMCA'en of Hustlen, als het maar swingt.

(Foto ter illustratie)

Motorenbeurs in Rosmalen (zaterdag en zondag)

Tijdens de Motorenbeurs in Autotron kan je terug naar de jaren ’70 maar verder terug kan ook. Er zijn verschillende ‘oude’ motoren te zien en er zijn veel kramen waar je onderdelen, miniaturen en andere zaken kan kopen.

De oldtimerbeurs begint op beide dagen om 10.00 uur. Een kaartje kost online een tientje. Autotron vind je aan de Graafsebaan 133 in Rosmalen.

Het kan zijn dat je een cameraploeg van Omroep Brabant tegenkomt. Ze maken een reportage voor Zinderend Zuiden van maandag. Het programma is vanaf 18.12 uur te zien.

Archieffoto: Omroep Brabant

Internationaal Whisky Festival Zuid-Nederland in Oostelbeers (zondag)

Bij Zinderend Zuiden geniet je op maandag nog even na van het weekend. En misschien doe je dat deze maandag wel onder het genot van een bijzondere whisky die je in Oostelbeers hebt ontdekt, op het Internationaal Whisky Festival Zuid-Nederland.

In De Kerk in Oostelbeers (Kerkstraat 10) kan je vanaf 14.00 uur proeven en genieten van optredens. Als je 18 jaar of ouder bent, mag je naar binnen. Een kaartje kost 35 euro per persoon.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!