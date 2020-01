Politie zoekt naar jongetjes (8 en 10) die al uren vermist zijn in Breda

Politie zocht naar de twee vermiste jongetjes in Breda. (Foto: SQ Vision)

De politie zoekt donderdagavond niet alleen naar een vermist 8-jarig jongetje in Breda, maar ook naar een 10-jarig jongetje dat mogelijk bij hem is. Beide jongens zijn al uren vermist. De kinderen zijn volgens de politie geen familie van elkaar, maar ze kennen elkaar wel.

UPDATE 22.35 uur: De jongens zijn inmiddels in goede gezondheid aangetroffen. Dit bericht wordt niet verder aangevuld.

De politie zoekt met een helikopter in de buurt van het Zaartpark in Breda. De politie vraagt hondeneigenaren in de omgeving om 'alsjeblieft een extra rondje te lopen' en uit te kijken naar de kinderen.

Het jongetje van 8 is van Somalische afkomst. Hij wordt sinds vier uur vermist vanaf de Heuvelbrink. Het kindje draagt donkere kleding en is ongeveer 1 meter 30 lang. Hij draagt mogelijk een zwarte bal bij zich.

Het oudere jongetje is niet thuis gekomen na school. De jongen van 10 is blank, blond en draagt een grijze joggingbroek en een donkere jas. Hij heeft donkergrijze Nikes aan.

Volgens een woordvoerder van de politie schrok de moeder van het oudere jongetje toen ze het Burgernetbericht las over de vermissing van de 8-jarige. Ze belde toen de politie omdat haar 10-jarige zoon ook nog niet was thuisgekomen.

Beide jongetjes zijn vaker een tijdje van huis verdwenen, weet de politie te melden. De ouders maken zich wel ernstig zorgen.