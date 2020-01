Vermiste jongetjes (8 en 10) na uren teruggevonden in Breda

De twee jongetjes (8 en 10) die uren vermist waren in Breda, zijn donderdagavond na een zoektocht in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de politie.

Rond negen uur werd er een Burgernetmelding verstuurd over de vermissing van het jongetje van 8. Niet veel later belde de moeder van het oudere jongetje de politie omdat haar kind ook nog niet thuis was gekomen na school. De twee kinderen kenden elkaar en dus vermoedde de politie dat de twee samen waren.

Een politiehelikopter zocht in de buurt van het Zaartpark in Breda. De politie vroeg hondeneigenaren in de omgeving om 'alsjeblieft een extra rondje te lopen' en uit te kijken naar de kinderen.

Rond halfelf meldde de politie dat de jongens samen gevonden zijn in de buurt. Het is nog niet duidelijk waar de jongens waren in de uren dat ze vermist waren.

