Carnavalsfittie? Johan Vlemmix en Petje Pils komen met precies hetzelfde feestnummer

Carnaval is in aantocht, tijd voor een rits gloednieuwe plezante feestnummers. Ook de Brabanders Johan Vlemmix en Petje Pils brachten kort na elkaar een aanstekelijk carnavalsliedje uit, maar ze vertonen wel een héle een sterke gelijkenis. De vraag is, wie was eerst en wie aapt wie na?

De Veldhovense Johan Vlemmix gooit het samen met Feest DJ Maarten over de vrolijke boeg met zijn lied 'Drinken, drinken, drinken'. Het nummer verscheen op 1 januari. Donderdag lanceerde Petje Pils zijn carnavalskraker, 'Schud het er maar in'. Hier wordt gezongen over 'zuipen, zuipen, zuipen', maar eigenlijk klinken de nummers precies hetzelfde. Oordeelt u zelf.

Beluister de twee carnavalsliedjes en lees hieronder verder.

'Gewoon dezelfde plaat!'

Johan Vlemmix snapt er niets van. "We waren juist blij dat we weer een potentieel hitje hebben voor de carnaval, en tot onze verbazing was daar gisteren opeens nog een plaat, gewoon dezelfde plaat!", vertelde hij vrijdagochtend in het Omroep Brabant-programma Wakker! Vlemmix vindt het een 'leuk nummer', "maar ja, wel exact hetzelfde, ook de tekst. Misschien dachten ze, we vinden het zo leuk, we gaan dezelfde maken".

De tekst voor 'Drinken, drinken, drinken' is geschreven door Erik Terwoude van het lokale radioprogramma Jungletime.nl. Het is een cover, oorspronkelijk is het een Duits feestnummer, 'Polka, polka, polka'.

Bekijk het origineel en lees hieronder verder.

'Stom toeval'

Petje Pils, in het dagelijks leven bekend als Patrick Verstralen uit Maashees, wast zijn handen in onschuld. "Dit is stom toeval. Ik heb het originele Duitse nummer ooit gehoord op een Oktoberfest in 2018, en vond het een aanstekelijk lied. Mijn teksten schrijf ik meestal in mijn telefoon, er stonden er wel een stuk of vijftien in. Op een gegeven moment hebben we deze gekozen en die hebben we afgelopen zomer verder uitgewerkt."

Volgens Verstralen was het absoluut niet zijn intentie om de twee nummers in hetzelfde carnavalsjaar te laten verschijnen. "We moeten elkaar gewoon een beetje ruimte gunnen en er een mooi feest van maken. Laten we elkaar de fun gunnen."

Stemmen voor het leukste carnavalslied

Vlemmix wil het eerlijk aanpakken. Hij heeft een poll online gezet, waarop het publiek kan stemmen welk liedje ze het leukst vindt. "Als het nummer van Petje Pils veel meer stemmen krijgt, dan trekken we die van ons met carnaval terug", zegt hij. De feestzanger hoopt Petje Pils binnenkort te spreken over hoe het kan dat twee haast identieke liedjes zo kort na elkaar verschijnen.

Boos is Vlemmix allerminst. "Welnee. Carnaval is een mooi feest en ik drink gewoon een lekker pilsje met Petje Pils."

In de tussenstand op de poll was vrijdagmorgen te zien dat 68 procent voor 'Drinken, drinken, drinken' (Vlemmix en Feest DJ Maarten) kiest en 32 procent voor 'Schud het er maar in' (Petje Pils).