Man die is opgepakt voor mishandeling in trein, blijkt voortvluchtige gevangene

De man die donderdagochtend is aangehouden voor een mishandeling in een trein, blijkt te zijn ontsnapt uit de gevangenis. Dat meldt de politie. Hij moest nog zeven maanden zitten. De verdachte was volgens de politie met verlof, maar is daar niet van teruggekeerd.

De man werd gisterochtend door NS-personeel overgedragen aan de politie, nadat het slachtoffer van de mishandeling bij hen aan de bel had getrokken op het station van Breda. De 30-jarige vrouw uit Schiedam, heeft aangifte gedaan.

Ze vertelde dat er in de trein van Rotterdam naar Breda een Engelssprekende vrouw naast haar was komen zitten, die zei dat ze door de man 'was aangeraakt'. Daarop kwam de verdachte op het tweetal af en gaf haar een klap tegen de zijkant van haar hoofd.

Op het station van Breda volgde de mishandelde vrouw haar belager en vroeg hulp van medewerkers van de NS. Die hebben de man aangehouden en overgedragen aan de politie. De politie constateerde vervolgens dat de verdachte uit een gevangenis in Rotterdam was weggelopen en nog zeven maanden moest zitten. Het gaat om een 37-jarige man uit Amsterdam, die een zogenaamde ISD-maatregel opgelegd had gekregen. Dat betekent dat de man vaak in aanraking kwam met de politie.

De vrouw die slachtoffer zou zijn geweest van de aanranding, wordt nog gezocht. De politie vraagt haar of mensen die haar kennen om contact op te nemen met de politie. Ook getuigen van de aanranding of de mishandeling in de trein wordt gevraagd zich te melden.