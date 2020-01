Geen ambtenaar schrijft zo duidelijk als Henk en hij slaagt met glans voor onze quiz

Draken van zinnen, daar doet Henk niet aan:

"Randvoorwaardelijk is een modern proces van participatie door de directe en indirecte omgeving."

"Branding stuurt middels place brand management en de wijze waarop Brabantse marketingorganisaties de regio wegzetten, ten bate van de lange-termijn beïnvloeding van perceptie en imago."

Henk zelf was volledig verrast door de uitverkiezing. "Ik vind het heel leuk dat het werk dat ik erin steek ook algemeen gewaardeerd wordt."

Met glans geslaagd

In het Omroep Brabant-programma Wakker! kreeg de winnaar vrijdagmorgen enkele quizvragen voorgeschoteld om te kijken of hij het eenvoudige taalgebruik echt goed onder de knie heeft. En hij slaagde met glans.

Niet lullen maar poetsen

Sinds vier jaar is hij ambtenaar in Etten-Leur. "De eerste dagen dat ik bij de gemeente werkte, las ik dingen en dacht ik: wat staat hier nou? Ik probeer daar verandering in te brengen." Hij komt uit Rotterdam en hanteert dan ook het 'niet lullen maar poetsen'-criterium. "Gewoon dóén en niet zo aarzelen en treuzelen", zegt hij.

Henk Buesink schreef de jaarstukken op de website van de gemeente Etten-Leur. Wat voor de jury de doorslag gaf, was dat hij alle inwoners van Etten-Leur bij het beleid heeft betrokken door zeer veel informatie te delen via de site. De tekst is 'een prijzenswaardige poging om ondoorzichtige beleidsteksten in begrijpelijke taal digitaal te publiceren voor een zo breed mogelijk publiek', aldus de jury. Maar ook dat moet eenvoudiger kunnen.