Jongens (8 en 10) die urenlang vermist werden in Breda, waren samen aan het voetballen

Grote paniek donderdagavond in de Bredase wijk Heuvel. Twee jongetjes van 8 en 10 jaar oud werden als vermist opgegeven. Er werd een grote zoekactie gestart waarbij onder meer een politiehelikopter en het Veteranen Search Team werd ingezet. De twee vriendjes werden uiteindelijk iets na tien uur gevonden: ze waren samen aan het voetballen op een pleintje in de wijk.

Het 8-jarige jongetje werd al sinds vier uur 's middags vermist. De melding van de ouders van zijn 10-jarige vriendje kwam een paar uur later.

"Zij schrokken van de Burgernetmelding en belden ons toen meteen", vertelt politiewoordvoerder Eric Passchier. "Zij misten hun zoontje al, maar hij was al een keer eerder te laat thuisgekomen. Ze zijn daarom eerst zelf rond gaan bellen en gaan zoeken. Toen de Burgernetmelding binnenkwam, legden ze een verband."

'Neuzen dezelfde kant op'

"Toen de collega's het nieuws hoorden, lieten ze direct alles vallen. Alle neuzen stonden dezelfde kant op. Het ging om heel jonge kinderen en het was al laat op de avond", vertelt Passchier. Vermissingen van minderjarigen krijgen altijd een hoge prioriteit, legt Passchier uit. "Na verloop van tijd wordt er opgeschaald tot het maximale wat we kunnen doen."

Soms wordt iets langer gewacht. "Bij een vermissing van een 17-jarige die al twintig keer eerder wegliep, wachten we even. Dan bellen we bijvoorbeeld de mensen bij wie ze eerder gevonden zijn. Tenzij er medische reden is om direct te gaan zoeken."

Helikopter ingezet

Een van de jongens was voor het laatst gezien in de buurt van het Zaartpark. "Daar ligt een grote waterplas, wat voor ons een belangrijke aanleiding was om een helikopter in te zetten."

Passchier kijkt met een goed gevoel terug op de zoekactie. Volgens hem was er veel betrokkenheid. "Het is echt heel goed opgepakt. Niet alleen op sociale media, maar ook wijkbewoners en medewerkers van de gemeente zagen de ernst van de situatie direct in en zijn mee gaan zoeken. Iedereen wilde de kinderen vóór het vallen van de nacht gevonden hebben." Gelukkig werden ze dus ongedeerd teruggevonden.