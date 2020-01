Guus Meeuwis en Kraantje Pappie maken na 25 jaar nieuwe versie van 'Het is een nacht'

Guus Meeuwis viert dit jaar dat hij 25 jaar in het vak zit. Ter ere daarvan is zijn doorbraak-single dus in een nieuw jasje gestoken. 'Het is een nacht' werd in 1995 uitgebracht en stond toen acht weken bovenaan de hitparade. In de nieuwe versie heeft het nummer een stevige beat gekregen en Kraantje Pappie heeft er nieuwe rapteksten bij gemaakt. Het nummer is vrijdag officieel uitgebracht onder de titel 'Nacht'.

Geen vreemden

Kraantje Pappie en Guus Meeuwis zijn bepaald geen vreemden van elkaar. De rapper trad in 2018 als gastartiest op tijdens de concertreeks Groots met een Zachte G in het Philips Stadion in Eindhoven. En vorig jaar trad hij op tijdens Groots Junior, een speciaal middagconcert voor kinderen.

Groots

Guus Meeuwis viert niet alleen dat hij dit jaar 25 jaar in het vak zit, ook de Groots-concerten beleven een jubileum. Dit jaar wordt de vijftiende editie gehouden. Op 12, 13 en 14 juni staat Meeuwis weer in het Philips Stadion in Eindhoven.