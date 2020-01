Domme vragen, Man Bijt Hond-momentjes en een prinsesje: meelopen met Yasin Torunoglu

Een middagje meelopen met wethouder Yasin Torunoglu in Eindhoven, is een middagje toekijken. Toekijken hoe de een na de ander hem de hand schudt, aanspreekt, lacht, problemen voorlegt en schouderkloppend afscheid neemt. Het is alsof ze elke keer beste vrienden zijn. Het is niet voor niets dat Torunoglu is genomineerd als beste jonge bestuurder van 2019.

“Hij begon met het eerste suikerfeest op school”, zegt zijn lerares Lis van Leeuwen van de middelbare school. Yasin loopt haar toevallig tegen het lijf lopen als we door de binnenstad wandelen. “Ambitieus was hij toen al”, zegt Lis.

Het magazine Binnenlands Bestuur houdt een verkiezing en daar is Yasin dus voor genomineerd. Hij is geboren en getogen in Eindhoven. Zijn partij is de PvdA en hij heeft de portefeuille wonen, wijken, werk en ruimtelijke ordening. Vorig jaar werd hij vader. En hij is groot fan van PSV. Om voor jonge bestuurder in aanmerking te komen, moest je onder de 40 zijn. Yasin is 37. Hij voelt zich vereerd. “Het betekent dat ik nog jong ben in bestuurlijk Nederland”, zegt hij lachend.

Jongste wethouder ooit

Hij begon in maart 2013 als de jongste wethouder ooit van Eindhoven. Yasin zei toen nog in een interview met Omroep Brabant: “Ik ben een buitenstaander die soms de domme vragen kan stellen.” Daar kijkt hij tevreden op terug. ”Ik heb heel veel domme vragen gesteld en dat heeft mij vooruit geholpen. Ik heb de afgelopen jaren de kracht van de kwetsbaarheid gebruikt. Ik heb mij nooit groter voorgedaan als dat ik was. Dan merk je dat mensen bereid zijn net iets meer te vertellen.”

In de nominatie uiteraard niets dan lof. Daarin staat dat hij veel persoonlijk contact heeft met de inwoners van Eindhoven. Frank de Bie is van het buurtpreventieteam in Acht en weet daar alles van. “Torunoglu staat heel dicht bij de mensen. Ik heb zijn telefoonnummer gekregen en mag hem bellen wanneer ik wil. Hij doet veel voor de burgers. We hebben met het asielzoekerscentrum verhitte discussie gevoerd. Het ging er hard aan toe. Hij zei dat ik naar zijn kantoor kon komen. Ik vond dat bij mij thuis moest komen als hij wilde praten. Twintig minuten later zat hij bij mij thuis aan tafel.”

Inspiratie

We wandelen met Yasin door de binnenstad van Eindhoven en daar heeft hij dus veel aanspraak. Dat wil hij ook. “Het leukste is om de mensen in de stad op te zoeken. Ik heb elke dag wel een Man Bijt Hond-momentje. Dat je met iemand in gesprek bent die op het eerste gezicht een heel doorsnee leven leidt, maar altijd hebben ze iets bijzonders om te delen. Dat inspireert.”

De wethouder deelt veel, heel veel op social media. “Toen ik in de politiek kwam, stond ik heel ver van de politiek af. Ik wist ik niet waar ik aan begon. Ik nam mij voor zoveel mogelijk van wat ik meemaak en leer te delen.” Ook persoonlijke zaken, zoals een trouwfoto deelt hij. Of een foto van zijn dochtertje. “De menselijke kant moet ook naar voren komen.”

Woondeal

In de nominatie wordt ook over de Woondeal gesproken. Een hoogtepunt voor hem als wethouder. Voor die deal kwam de minister naar Eindhoven. Er is afgesproken dat er versneld 27.000 extra woningen in de regio Eindhoven komen. “Ik ben daar heel trots op.”

Bij De Berenkuil in Eindhoven zijn inmiddels driehonderd studentenunits klaar. In rap tempo neergezet. “De grond lag daar braak. Driehonderd units: in tien maanden tijd is het bedacht en gerealiseerd. Dat is superkort.”

Ingrid de Boer, directeur van Woonbedrijf in Eindhoven, werkte voor deze woningen samen met de wethouder. “Zijn passie voor de medemens van de stad maakt dat hij deze nominatie echt verdiend heeft. Ik gun het hem ook dat hij het gaat worden. De Woondeal is zijn belangrijkste wapenfeit.”

Toch is die Woondeal niet hetgeen waar hij met de meeste trots over 2019 op terugkijkt. Want dan komt de menselijke kant toch weer naar boven. “Trots ben ik op de komst van mijn prinsesje, van mijn dochter”, zegt hij glimlachend.

En dan nemen wij ook afscheid. Met een schouderklop. En een lach. Bijna als beste vrienden.

In de categorie beste lokale bestuurder 2019 zijn commissaris van de Koning Wim van Donk gedeputeerde Rik Grashoff genomineerd. De gemeente Tilburg is genomineerd in de categorie best bestuurde decentrale overheidsorganisatie. Stemmen kan op de site van Binnenlands Bestuur. De winnaars worden op 16 januari in Oss bekendgemaakt.