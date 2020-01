PSV wijzigt terugvlucht vanuit Qatar vanwege onrust in het Midden-Oosten: 'We nemen geen risico'

PSV vliegt zondagochtend via een andere route terug uit Qatar. Dat meldt de club vrijdagavond op haar website. De aanleiding is de opgelopen politieke spanning in het Midden-Oosten.

“Wij hebben geprobeerd om met Qatar Airways een oplossing te vinden, maar dat bleek niet mogelijk", verduidelijkt algemeen directeur Toon Gerbrands. "Daarop hebben we besloten om voor een alternatief te kiezen. Het is in de voorbije dagen onrustiger geworden in deze regio."



'Geen risico'

"Vanzelfsprekend nemen we in dit soort situaties geen enkel risico", vervolgt de directeur. "Vandaar het besluit om de terugreis te wijzigen.” Via welke route de club dan wel vliegt, is niet duidelijk.



De club volgt daarmee het advies van enkele internationale luchtvaartautoriteiten en vele vliegtuigmaatschappijen om niet te vliegen in bepaalde delen van het Midden-Oosten.

De Amerikaanse aanval in Irak waarbij de Iraanse generaal Soleimani omkwam, leidde tot hoogoplopende spanningen tussen Amerika en Iran. De Iraniërs namen enkele dagen na de liquidatie wraak door raketten af te schieten op twee Amerikaanse bases in Irak. Daarnaast wordt beweerd dat een Iraanse raketafweerinstallatie deze week per ongeluk een Oekraïens passagiersvliegtuig heeft neergehaald.