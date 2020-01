Doorrijder laat vrouw gewond achter op zebrapad in Vught

Een vrouw is vrijdagavond aangereden op een zebrapad aan de Secretaris van Rooijstraat in Vught. De bestuurder is doorgereden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebeurde rond half zes. "Dit is ongelofelijk asociaal. Ik vind het onbegrijpelijk dat je een slachtoffer zo kunt achterlaten", vertelt wijkagent Marcel de Rouw. "Dat is een ernstig misdrijf."



'Heel veel pijn'

"De vrouw had heel veel pijn. Ook heeft ze een hoofdwond", weet De Rouw. Voor de rest is weinig bekend over haar verwondingen. De bestuurder reed in een kleine zwarte auto. De politie hoopt dat hij zich alsnog meldt.