Shereni wil met haar Thaise soepijs 'Beste ijsmaker van Nederland' worden

Shereni denkt dat haar ijs de jury van de Gelato Festival Challenge Pro gaat overtuigen. De smaak is volgens de maker zelf 'fris, hartig en echt Thais'. "Je proeft alle smaken die in de soep zitten." Shereni was op zoek naar een originele smaak voor haar ijs. De inspiratie voor deze bijzondere smaak ontstond toen ze Thaise soep at. "Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik zie wel hoever ik kom."

Enige amateur

De eerste overwinning is dat ze als enige amateur uit onze provincie meedoet aan de wedstrijd. De zes andere Brabanders hebben allemaal een eigen ijssalon, maar Shereni zit nog op school. Ze haalde vorig jaar haar koksdiploma en studeert nu aan een patisserie-opleiding.

Haar aanmelding voor de competitie begon bescheiden. "Ik had me opgegeven voor de jeugdwedstrijd, maar daar had bijna niemand zich voor aangemeld, dus die ging niet door. Toen mocht ik meedoen met de senioren. Pas later hoorde ik dat dat allemaal professionals zijn, toen begon ik wel even te nagelbijten."

Shereni hoopt te bewijzen dat je ook zonder professionele ijssalon het beste ijs kunt maken. Haar eerste versie van het soep-ijs, maakte ze met een huis-, tuin- en keukenijsmachine. "Dat duurde elke keer lang!" Toen haar plannen om mee te doen aan het kampioenschap serieuzer werden, verfijnde ze haar recept samen met haar baas.

IJscoach

Die baas, en inmiddels ook ijscoach, is Jan Nagelkerke uit Oudenbosch. Inderdaad, een van de Nagelkerkjes uit de serie 'Een huis vol'. Shereni is leerling in zijn bedrijf en de afgelopen weken leerde ze vooral de technische aspecten van ijs maken. Van Jan leert ze om te werken met een professionele machine. "Het is even wennen om in plaats van een liter ineens 25 liter in te maken. Het gaat wel lekker snel", aldus Shereni. Op de smaak van het bijzondere ijsje had ijscoach Jan niets aan te merken. "Die is gewoon goed."

De kunst van het weglaten, dat is het geheim van het lekkere ijs. Shereni legt uit: "Ui en knoflook in het ijs, dat leek me niet zo lekker. En kippenbouillon leek me ook geen succes. Met de lekkere ingrediënten heb ik het ijs gemaakt. Ik heb er anderhalve maand over gedaan."

Spannend!

De wedstrijd is aanstaande dinsdag en de zenuwen beginnen nu wel toe te slaan. "Sinds gisteren ben ik pas echt tevreden over de smaak en structuur van het ijs." Door de focus op haar eigen inzending, was er geen tijd om zich druk te maken over de concurrentie. Maar nu begint ze toch wel nieuwsgierig te worden. "Ik ben vooral benieuwd met welke smaak zij komen, want in de beoordeling van de wedstrijd wordt 60 procent bepaald door originaliteit daarvan."

Lekker

Die eerste punten lijken wel binnen te zijn. De overige punten worden onder andere bepaald door smaak en structuur. In de naastgelegen lunchroom heeft Shereni een rondje gemaakt met haar ijs om alvast een publieksoordeel te krijgen. Daar krijgt ze bijna unaniem lof. Behalve van de bezoekster die groot fan is van chocolade-ijs en juist niet van gember. "Maar ik vind het niet vies hoor", voegt ze daar snel aan toe. Wat de eerste proefpersonen betreft gaat Shereni winnen.