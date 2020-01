Chef-kok Rick gaat als een speer in Thailand na winnen van tv-programma The Iron Chef

Rick Dingen uit Eindhoven gaat als een speer als chef-kok in Thailand. Hij werkt er sinds 2016 en heeft nu de Thaise tv-competitie The Iron Chef gewonnen. "Het is wel iets groots hier, ik krijg veel berichten en aanbiedingen", aldus de 27-jarige chef-kok.

Dingen moest met twee assistenten in een uur tijd een vijfgangenmenu maken met een geheim ingrediënt: kippenlevertjes. Dat deed hij volgens de jury beter dan zijn opponent, die zich tot dat moment The Iron Chef van Thailand mocht noemen. Het programma is over komen waaien uit Japan en razend populair in Thailand. Dat merkt Dingen nu ook in het dagelijks leven.

Nuchter

"Ik word vaak aangesproken, mensen komen naar het hotel waar ik werk en vragen naar me. Het is veel drukker nu ja." Maar de nuchtere Eindhovenaar gaat niet naast zijn schoenen lopen. "Je moet even stilstaan. Blijven doen waar je mee bezig bent. Geen overhaaste beslissingen nemen nu. Het is niet makkelijk om de hele tijd nee te zeggen, maar je moet gewoon sterk blijven."

Rick begon zijn Thaise carrière in 2016 na een studie aan de Rooi Pannen in Eindhoven. Er lag een baan op hem te wachten toen hij een maand ging rondtrekken in Azië. Het werk bij de Nederlandse Henk Savelberg in Bangkok stond hem zeer aan en hij bleef. Nadat ze een Michelinster hebben behaald met Restaurant Savelberg is hij gaan werken bij Madison at Anantara Siam Bangkok Hotel. Hier is hij de grote baas als chef-kok. En komen sinds het winnen van The Iron Chef gasten speciaal voor hem naar het restaurant.

Koken voor de prinses

En hij was al geen onbekende in de culinaire wereld in Thailand. Hij heeft al eens mogen koken voor prinses Maha Chakri Sirindhorn, de tweede dochter van koning Bhumibol. Ook heeft hij in China gekookt en mocht hij zich in Bangkok meten met chef-koks van over de hele wereld op het World Gourmet festival.

Kortom, Rick gaat als een trein in Bangkok. Zijn grote droom is om daar een eigen restaurant te beginnen. "Samen met een maat wil ik dat doen, maar het is niet makkelijk. De concurrentie is groot en je moet je echt onderscheiden. Dat hopen wij te doen met een speciaal concept waar ik niet te veel over wil zeggen. Dat is nog geheim."

Roots niet vergeten

Voorlopig blijft alles nog even bij het oude voor Rick. "Ik zit helemaal op mijn plek hier", vertelt hij lachend. Maar hij vergeet zijn Brabantse roots zeker niet. Eens per jaar komt zijn familie hem bezoeken en eens per jaar gaat hij weer naar Eindhoven. In de tussentijd vermaakt hij zich met zijn Europese vriendengroep in Bangkok.

Dat The Iron Chef een vervolg krijgt, is wel zeker. "Ik werd uitgedaagd door de kok die tot dat moment The Iron Chef was. Iemand kan mij nu weer binnen een jaar weer uitdagen en dan moet ik weer aan de bak." En dat zal wederom niet meevallen, maar tot die tijd geniet hij met volle teugen van zijn leven in Thailand.