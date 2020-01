Politiechef wil af van massale inzet van agenten bij demonstraties

Politiechef Wilbert Paulissen van Oost-Brabant wil af van massale inzet van agenten bij demonstraties. "We proberen dat op nul risico te organiseren. Maar moet dat altijd?", vraagt hij zich zondagmiddag hardop af in talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Afgelopen jaar waren er in Eindhoven alleen al 130 demonstraties. Als er iedere keer honderd tot 150 agenten worden ingezet heeft dat grote gevolgen. "Wij omarmen het recht om te demonstreren", zegt Paulissen. "Maar of dat altijd op deze manier georganiseerd moet worden en zoveel politiecapaciteit vraagt, daar moet je vragen bij stellen. Ik heb de nacht na de intocht zelf in de reguliere dienst meegedraaid in Den Bosch, dan zie je welk effect dat heeft".

Kick Out Zwarte Piet

Bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven kondigde actiegroep Kick Out Zwarte Piet een demonstratie aan. Een dag van tevoren zegde de actiegroep die weer af, met de aankondiging dat ze twee weken later zouden demonstreren. De politieroosters waren toen natuurlijk al rond en moesten daarna wéér een keer op de schop. "Zoiets kost twee keer volledige inzet, dat soort dingen... Politiemensen zien ieder weekend hun dienst veranderen."

De politiechef vraagt zich af of alle demonstraties van bijvoorbeeld boeren of rond Sinterklaas met zoveel politiemensen moet. "Er is een ondergrens voor de veiligheid van eigen mensen en de mensen die demonstreren. We proberen dat op nul risico te organiseren. Moet dat altijd? Daar praten we nu over met burgemeesters. Of we dit op een andere manier kunnen doen."