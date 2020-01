Jenson (7) ondanks beperkingen toch op een gewone basisschool

De zevenjarige Jenson is deze week voor het eerst naar school gegaan. Twee basisscholen in Schijndel hebben een speciale kleine ruimte ingericht voor hem en Tim. Dat is de zoon van Astrid Meulenbroek, die ook speciale zorg nodig heeft. Daarom is Stichting TIM in het leven geroepen. En die kwam als geroepen voor Emy Smolders en Jenson.

Anderhalf jaar gehuild

Jenson is veel te vroeg geboren en meteen was al duidelijk dat er iets mis was. Emy vertelt: "Het eerste anderhalf jaar heeft hij onophoudelijk gehuild, misschien dat hij twee uur per dag sliep of rustig was." Waarom hij huilde, is nooit duidelijk geworden. "Misschien omdat hij toen al veel zorg nodig had, zegt mijn moederhart." Jenson blijkt onder meer aan zware angststoornissen te leiden.

Jenson op zijn eerste schooldag

De ouders hebben samen met instanties en uiteindelijk Stichting TIM dagelijks contact gehad. "Veel hulp, samen kijken, hoe gaat het met hem. Kunnen we een stapje vooruit of moet er een stapje terug", vertelt moeder Emy. Jenson vindt het fijn op school: "We hebben een ritueel dat we iedere avond een dagboekje invullen. Als ik hem vraag wat het leukste moment van de dag is, dan vult hij in dat dat moment in de klas is."

Advies

Er wordt veel gevraagd van het onderwijspersoneel. "Iedereen neemt zijn aandeel," lacht Emy. "Als de juffen hadden gezegd dat het niet gaat, waren we gestopt. Maar ze zeiden dat Jenson erbij past en welkom is in de klas. Ik zou andere ouders aanraden om kritisch te zijn. Stel vragen aan de partijen waarmee je om tafel zit. En voor instanties: ga vaker kijken bij een gezin."

"Voor de toekomst hoop ik dat Jenson zijn rijbewijs haalt en met een fijn muziekje in de auto naar zijn werk kan rijden", aldus zijn moeder, die apetrots is op haar zoon.