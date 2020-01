Dry January? De glasbakken in Dongen en Waspik zien er eerder dorstig uit

Zaterdag berichtte Omroep Brabant al over de uitpuilende glasbakken in Waalwijk. Maar ook in Dongen en Waspik kunnen ze er wat van. Daar wonen in ieder geval mensen die zelden een rondje overslaan. Ook daar kunnen de glasbakken het aanbod van lege flessen wijn en sterke drank niet aan. “We hebben de situatie gemeld bij de gemeente, maar nog geen actie gezien”, meldt Kees van Gorp. “Ik denk dat de ophaaldienst in gebreke blijft.”

Overvolle glasbakken in Dongen (Foto: Freek van Dongen)

Bij het Jumbo-filiaal in Dongen is het van hetzelfde laken een pak. Behalve de glasbakken stroomt daar ook de afvalcontainer voor plastic over.

