'Om moedeloos van te worden': Bikepark Lido én de starttoren van De Bokkenrijders weer vernield

Bikepark Lido in Waalwijk is weer gesloopt door vandalen. “Helaas hebben ze weer toegeslagen. Dus we kunnen weer opnieuw gaan schroeven”, zegt Ruud van Bijnen van De Bokkenrijders. Een geplande trainingsdag van de freestyle mountainbikers werd zondag een middagje, zagen, boren, sjouwen en schroeven. Na die enorme klus kon er uiteindelijk toch nog gestunt worden op de baan, maar De Bokkerijders zijn woest over de aanhoudende vernielingen.

Nog maar twee weken geleden was het ook al raak op het terrein van De Bokkenrijders. Rond oud en nieuw werd de gloednieuwe starttoren op het stuntparcours voor mountainbikers ‘vakkundig’ gesloopt. Diezelfde toren, nauwelijks hersteld, was in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw het doelwit van vandalen.

“Dit keer hebben ze het hekwerk van de starttoren gesloopt, opnieuw pallets in het water gegooid en met bruut geweld de plinten van het startplateau eraf getrokken”, vertelt een teleurgestelde Bijnen. “Het is om moedeloos van te worden.”

Jongeren hebben zelf de baan aangelegd

Aan het inmiddels door de gemeente Waalwijk gelegaliseerde Bikepark wordt al twee jaar gewerkt door jongeren die gek zijn van freestyle mountainbiken. Het door hen zelf aangelegde parcours telt inmiddels zo'n twintig schansen en andere hindernissen. De starttoren is de blikvanger. “Die toren is nodig om voldoende vaart te maken bij het nemen van de hindernissen”, vertelt Jordy Kuijpers.

'De maat is vol'

De woede over het keer op keer slopen van de baan is onder de veelal jonge vrijwilligers voelbaar. De maat is vol, is de boodschap. “Wij gaan ons niet laten verslaan door een stel trieste figuren die willen dat we het opgeven. Dat doen we niet, wij gaan door”, aldus een getergde Sander Wiessner. “We hebben besloten om aangifte te doen. De eerste keren hebben we dat niet gedaan, maar dit is de druppel."