'Veel mensen moeten naar de garage vandaag', buurt baalt van schade na dronken dollemansrit

Het zorgde voor behoorlijk wat commotie midden in de nacht. “Er stonden wel veel mensen buiten. Het was behoorlijk hectisch. Het leek er even op dat die bestuurder ertussenuit wilde knijpen, maar dat ging niet. Want zijn wiel was afgebroken.”

Kreukels

De volgende ochtend is goed te zien hoe de rit van de Fransman is geweest. “Kijk, mijn auto heeft alleen een kapotte buitenspiegel”, zegt Trea. “Maar de auto voor me heeft de hele zijkant in de kreukels.” En het spoor loopt verder door de straat. “Bij die auto zit de voorkant in elkaar, de auto die daar weer voor stond is helemaal de stoep opgeduwd en zit in elkaar. De auto die daar weer voor staat, is tegen zijn voorganger aangereden." Trea neemt de schade op terwijl ze door de straat loopt.

Ondertussen komt buurvrouw Tonia IJzendoorn in haar badjas naar buiten. Ze is zondagnacht door het lawaai heen geslapen en ziet nu pas de schade. “Oh mijn auto, kijk hier de zijkant. En de bumper zit helemaal los. En het spatbord.” Een andere buurvrouw komt ook even naar buiten. Zij kan nog wel lachen. Ze vertelt: “Onze auto stonden midden in de rij beschadigde auto’s. Maar die van ons is gelukkig niet geraakt.”

Garage

Maar de meesten waren dus niet zo gelukkig. En het wordt een tripje naar de garage maandag, voor veel buurtgenoten. “We hebben gelukkig de gegevens gekregen van de politie voor de verzekering”, weet Trea. "Dus ik hoop dat iedereen de schade kan laten maken."

