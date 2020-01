Man belt herhaaldelijk voor niets 112 en wordt opgepakt

Centralist in de meldkamer (foto: politie)

Een 19-jarige man uit Breda is zondag opgepakt omdat hij telkens voor niets het alarmnummer belde. Dat meldt de politie.

De man had 's middags al zes keer 112 gebeld, maar in het gesprek met de centralist bleek telkens dat er helemaal geen hulpdiensten nodig waren. In de avond belde de man nog een aantal keer. Hij kreeg een laatste waarschuwing: als hij nog eens voor niets zou bellen, zou hij worden opgepakt.

Thuis opgepakt

En zo geschiedde. Toen de man opnieuw zonder reden naar het alarmnummer belde, spoorde de politie zijn adres op. Diezelfde avond werd hij in zijn woning aangehouden. Hij zit nog steeds vast.

De politie zegt het erg hoog op te nemen als mensen onnodig naar 112 bellen. Zij houden dan namelijk de lijn bezet voor mensen die wel met spoed de hulpdiensten nodig hebben. Dat kan levensgevaarlijk zijn. Misbruik van alarmnummer 112 is dan ook strafbaar.