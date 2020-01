Pomphouder valt benzinedieven aan: 'Ik ben het doorrijden zat'

Een paar dagen na het voorval oogt Huub, die al tientallen jaren pomphouder in Someren is, nuchter. Rustig vertelt hij zijn verhaal. Huub had al een voorgevoel dat er iets niet in de haak was, toen twee jongemannen kwamen tanken. Er was gedoe met een fout betaalpasje.

Omdat het een ouderwets tankstation is met service, liep Huub mee met de dieven. Toen ze een ander pasje zouden gebruiken, zette de man het op lopen, sprong de auto in en reden ze met volle vaart weg. Het scheelde niet veel of het was gelukt om ze tegen te houden. Maar ervoor springen is geen optie. "Ze rijden je zo overhoop", zegt Huub.

Vals kenteken

Huub heeft het kenteken van de dieven. Alleen heeft hij daar niets aan, want dat waren gestolen kentekenplaten in Someren. Benzinedieven rijden volgens Huub altijd met valse kentekenplaten. "Zo kunnen ze overal tanken en wegrijden zonder gepakt te worden, alleen hadden ze hier de pech dat ik nog service bied en naar buiten kwam. Daar hadden ze niet op gerekend. De bestuurder was zichtbaar zenuwachtig".

In twintig jaar tijd zijn er zeven doorrijders geweest bij het tankstation in Someren. Toevallig de laatste zes weken twee. "Ik heb veel vaste klanten en de meeste mensen gedragen zich keurig en komen ook graag een praatje maken." Ook de vele Polen die in Someren werken gedragen zich altijd keurig, zegt Huub: "Die komen voordat ze twee weken op vakantie gaan in Polen zelfs keurig een handje geven".

Veel doorrijders

Toch is Huub de doorrijders helemaal beu. "Het gaat meestal maar om een paar tientjes, die gasten hebben kennelijk geen cent te besteden, maar het is gewoon diefstal."

In Someren is het probleem relatief klein, maar bij grote tankstations langs de snelweg is het probleem veel groter en zijn er volgens hem heel veel doorrijders. Naar zijn centen kan Huub fluiten. De bestuurders zijn met hun valse kentekenplaten niet te achterhalen. En de politie heeft volgens hem ook geen tijd om achter benzinedieven aan te gaan.