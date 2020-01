Brabantse luizen in de pels krijgen training om nog meer geheimen te onthullen

De training komt voort uit een samenwerking tussen Omroep Brabant en De Fontys Hogeschool Journalistiek. Zij wisten de superspeurders van Bellingcat te strikken om een cursus te geven. Deze onderzoeksjournalisten hebben bijvoorbeeld aangetoond waar en waarschijnlijk wie MH17 heeft neergehaald. Heel recent waren het onder meer Bellingcatleden die bewijs hadden dat het Iraanse neergestorte vliegtuig door een Iraanse raket was geraakt. Ook in de zoektocht naar topcrimineel Ridouan Taghi hielpen leden mee.

Brabantse onderwerpen

Bellingcat wil graag haar kennis delen met journalisten over hoe je nog beter diepgravend onderzoek kunt doen. In de training die deze maand bij Omroep Brabant zal plaatsvinden gaan de Brabantse journalisten zich buigen over lokale onderzoeksthema's. Ze worden vervolgens begeleid door Bellingcat-trainers. De resultaten verschijnen uiteraard in de Brabantse media.

De naam Bellingcat verwijst naar de Engelse zegswijze: Belling the Cat wat de kat de bel aanbinden en dus vindbaar maken betekent. De organisatie is een initiatief van de Britse blogger Eliot Higgins en bestaat voornamelijk uit gewone burgers die journalistiek speurwerk doen. Ze maken daarbij onder andere gebruik van online bronnen, zoals sociale media.

Stelletje hackers

De onderzoeksorganisatie kreeg verschillende prijzen voor haar werk. De laatste onderscheiding kregen ze vorig jaar, de prestigieuze Nederlandse Machiavelliprijs. In het verleden leken de leden een mysterieus clubje hackers te zijn, maar dat zijn ze nooit geweest, liet de initiatiefnemer optekenen door NRC. Inmiddels hebben ze in Nederland gewoon een kantoor, in Den Haag om precies te zijn.