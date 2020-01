Stiletto's voor mannen: Ontwerpster Zeynep Dag komt met hoge hakkenlijn voor heren

De nieuwe lijn voor de heren lijken erg veel op de hakschoenen voor vrouwen. Toch is er volgens ontwerpster Zeynep Dag wel degelijk een verschil. ''Deze zijn speciaal gemaakt voor de voeten van de mannen. Een mannenvoet is heel anders dan een vrouwenvoet.''

'Hakken geven kracht en status'

Stiletto's of pumps voor mannen, het klinkt wel wat vreemd. Toch is het helemaal niet zo gek, vindt de ontwerpster. ''Dit is de toekomst. Mannen kunnen net zo goed hakken dragen. Daar is helemaal niets geks aan. In de middeleeuwen liepen de mannen ook al op hakken. Deze mannen droegen hakken omdat het hen kracht en status gaf.''

Zeynep kwam op het idee voor de mannenlijn door haar Amerikaanse klanten. ''Ik heb daar veel mannelijke klanten die ook graag op deze hakken wilden lopen, maar die paste de damesschoenen niet. Ze hebben bredere en grotere voeten. Toen dachten wij: dit is een gat in de markt.''

Welke BN'er gaat ermee lopen?

Zeynep ontwierp eerder al schoenen voor (vrouwelijke) beroemdheden als Rihanna, Beyoncé en Jennifer Lopez. Maar welke bekende man heeft nu de eer om als eerste op de hakken van Alzúarr te lopen? ''Ik hoop in Nederland op Fred van Leer. Hij draagt ook altijd hakken, dus hij moet hier zeker op gaan lopen."

Mannen die interesse hebben in de schoenen met een hakje van Zeynep moeten flink in de buidel tasten. De standaardvariant kost zo'n vijfhonderd euro, net zo duur als de dameshakken. De aparte versies met diamantjes of bladgoud zijn verkrijgbaar vanaf tweeduizend euro. Per paar, uiteraard.

Verslaggever Stan Hamacher nam de proef op de som en paste de nieuwe schoenen. Of het iets voor hem is...