Politie laat camerabeelden zien van vermiste Flynn Posthumus (24)

De politie heeft maandag camerabeelden van de vermiste Flynn Posthumus laten zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant. De man uit Heerlen is sinds nieuwjaar vermist en werd voor het laatst gezien in Helmond.

De politie toont maandagavond beelden die door drie verschillende camera's op straat gemaakt zijn. Op de beelden is onder andere te zien hoe Flynn café Appie's Bar in Helmond verlaat.

Lopend

Daarna is hij lopend te zien, in de richting van de Kasteel Traverse. Die beelden zijn gemaakt om vijf voor half vijf 's ochtends. De politie is niet helemaal zeker of de man op de derde beelden ook Flynn is. De politie hoopt dat iemand daar duidelijkheid over kan geven.

Daarnaast doet de politie nog een oproep tot meer camerabeelden. "Woont u in de directe omgeving en heeft u zelf een bewakingscamera? Bekijk de beelden dan nog eens goed. Ook als hij niet op de beelden staat, laat dat dan ook weten. Alleen zo kan de politie het gebied waarin gezocht moet worden, kleiner maken", aldus de politie.

