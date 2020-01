Dat meldt het team Verkeer Zeeland West Brabant op Twitter.

Omdat er wegwerkzaamheden werden uitgevoerd, was de maximumsnelheid op dat moment 70 kilometer per uur. Maar de Belg had het gaspedaal ingetrapt tot 165 kilometer per uur. Hij reed dus 95 kilometer per uur te hard.

Zijn rijbewijs is ingenomen.