Transgender-onthulling Nikkie de Jager maakt veel indruk: 'Een diepe buiging voor deze powervrouw'

De onthulling van YouTube-ster NikkieTutorials dat ze als jongen is geboren heeft veel indruk gemaakt op de transgendergemeenschap. “Mijn telefoon ontplofte gisteravond, toen het nieuws bekend werd”, vertelt transgender Nicole Bruining uit Eindhoven dinsdagochtend in radioprogramma Wakker van Omroep Brabant. “Wat een kracht en charisma heeft die vrouw, hulde. Een heel diepe buiging voor deze powervrouw.”

De 25-jarige Nikkie de Jager uit Uden, met een miljoenenpubliek op YouTube, maakte maandagavond bekend transgender te zijn. Haar video waarin ze uit de kast komt, is inmiddels meer dan 13 miljoen keer bekeken. In bijna 200.000 reacties onder de video wordt overwegend positief gereageerd. ‘Een godin’, ‘powervrouw’, ‘heldin’, ‘inspirerend’ zijn de woorden die veelvuldig worden gebruikt.

Impact

Volgens Nicole Bruining heeft de coming out van De Jager een grote impact op de LGBT-community én op de maatschappij. Nikkie kan als inspiratie dienen voor anderen in de LGBT-community, denkt Bruining. Maar volgens haar heeft de hele maatschappij er wat aan. “Er kunnen niet genoeg van dit soort berichten komen. Zolang er gesprek hierover binnen de maatschappij gaande is, is het goed.”

Het feit dat Nikkie gechanteerd werd en daarom uit de kast kwam, noemt Bruining ‘mesjogge’. “Ik hoorde dat ook. Bizar. Dat mensen er over haar rug iets mee willen bereiken. Totaal absurd.” Met deze video slaat Nikkie twee vliegen in één klap, vindt Bruining. “Ze zette die mensen niet alleen buitenspel, maar ze helpt er met diezelfde klap ook een hoop mensen mee.”

'Dit had ik nooit durven dromen'

Nikkie zelf is er een ochtend later ondersteboven van, vertelt ze via Instragram: “Nadat ik de video gisteravond online zette, verwachtte ik veel. Maar dit had ik nooit durven dromen. De enorme hoeveelheid liefde, steun en warmte betekent zoveel voor me. Dank jullie wel. Vandaag neem ik de tijd om alle berichten te lezen en het tot me door te laten dringen.”

De video waarin NikkieTutorials haar onthulling doet:

