‘Afgeschoten als een beest’: zware strafeisen voor doodschieten Peet van der Linde

De man die Peet van der Linde zou hebben doodgeschoten moet 26 jaar de cel in. Dat vindt de officier van justitie in Breda. De vermeende opdrachtgever hoorde 24 jaar cel tegen zich eisen, net als een handlanger die de vluchtauto bestuurde. Peet is ‘Afgeschoten als een beest’, zei de dochter van Peet van der Linde in de rechtszaal dinsdag. “Ik hoop dat jullie alle drie branden in de hel”, zei de weduwe tegen de drie verdachten.

“Alle drie hebben betrokkenheid bij de dood van Peet van der Linde", zei een van de officieren van justitie die sprak over een 'koelbloedige liquidatie'. “Er is bewust en nauw samengewerkt.”

De Bredase auto- en sieradenhandelaar Peet van der Linde werd onder vuur genomen na een feestje in een kroeg aan het Dijkplein in Breda, op vrijdagavond 6 januari 2017. Dat feestje was van kennis Piet S. uit Etten Leur. De nabestaanden van het slachtoffer denken dat het slachtoffer in de val is gelokt. 14 kogels werden afgevuurd op de Bredanaar die stierf op straat.

Schutter en opdrachtgever

De Sprundelse wapenhandelaar Corné R. (45) wordt door politie en justitie gezien als de schutter. Zijn DNA zat op twee kogelhulzen. Corné R. heeft ook toegegeven dat hij geschoten heeft en dat hij de enige dader was.

R. heeft al een fors strafblad van 38 pagina's.

Maar tijdens het diepgravende en moeizame onderzoek merkte de politie dat er mogelijk nog meer mensen bij betrokken waren. Piet S. (44) de man die het feestje gaf, zou opdrachtgever zijn geweest. Hij zou Corné R. hebben betaald. Toen Corné in de cel zat, ontving zijn vriendin maandelijks –elf keer in totaal- een betaling van Piet S. Bovendien is er telefoonverkeer tussen hem en Corné R. geweest dat de politie uitlegt als belastend. Beide mannen ontkennen dat er betaald is voor de moord.

Undercovers

Er kwam nog een medeplichtige in beeld: David J. (37) uit Sprundel, zwager van Corné. Hij regelde en bestuurde de vluchtauto, denkt de politie. Vanwege het vele zwijgen van iedereen in de zaak, besloot de politie undercoveragenten in te zetten. ‘Boris’ en ‘Danny’ deden alsof ze een gewelddadige drugsbende hadden.

Ze trokken zo’n zes maanden op met David, tot in Portugal aan toe. ‘Zuipen en smijten met geld’, vertelde David de rechtbank over die periode. Maar het belangrijkste was: David hapte toe.

Motief

De undercovers konden zo nuttige informatie lospeuteren bij David. Dat zorgde voor een doorbraak rond het motief: David vertelde dat Piet S. een schuld had van 500.000 euro bij het slachtoffer. Ook Corné moest het slachtoffer nog 70.000 euro betalen. Door zijn dood waren ze er in één klap van af.

David zou 35.000 euro krijgen voor zijn aandeel: brengen en halen van de schutter.

Horlogehandel

Maar de vermeende schutter Corné R. blijft tot op de dag van vandaag volhouden dat hij alleen handelde en dat het ging over een schuld. Corné had voor 50.000 euro horloges verkocht aan Peet van der Linde maar die weigerde te betalen.

Daarom zou R. naar eigen zeggen in een opwelling woedend zijn geworden en Peet hebben doodgeschoten. Doodslag in juridische termen. Het OM ziet het als moord en spreekt van een liquidatie.

'Branden in de hel'

Het proces is in 2017 al begonnen. Deze en volgende week wordt alles besproken. De weduwe en dochter van Peet van der Linde mochten dinsdag een zogenoemde slachtofferverklaring voorlezen. Op hun tafeltje hadden ze een grote portretfoto staan van Peet van der Linde.

Huilend vertelde de weduwe over het laatste telefoontje dat ze voerde met haar man. “Die vreselijke avond. Peet belde: Suzanne kom me ophalen, ik ben zo dronken. 1 minuut later ben je doorzeefd met 14 kogels. Door die beesten, op de meest laffe manier die er maar is!”

Haar woorden leek ze vooral te richten aan Piet, die ze ‘hebberig’ noemde. “Hoe laag en gemeen kan je zijn: een feestje?” Ze suggereerde dat het een val was en beet de mannen toe: “Ik hoop dat jullie alle drie branden in de hel!”

‘Lafbekken’

Ook Peet’s dochter kwam uitgebreid aan het woord en keek alle verdachten aan. Snikkend vertelde ze over wat ze die nacht zag en nooit zal vergeten: “Daar lag mijn papa op straat. Afgeschoten als een beest.” Ze noemde de verdachten ‘lafbekken’ en beschreef het leed dat al drie jaar voelbaar is. “Elke avond huilen we ons in slaap.” Aan het einde van haar verklaring werd het haar te veel. ‘Ik wil er uit’ en ze verliet vol emotie de zaal.

De familie heeft een schadeclaim ingediend van ruim een half miljoen euro.

Vergeving

De verdachten mochten zelf ook nog wat zeggen. Schutter Corné R. las iets voor.“Ik begrijp hun verdriet en hun haat. Ik hoop dat u me ooit kunt vergeven.” Piet S. zei: “Ik vind het verschrikkelijk maar ik heb er niks mee te maken.” En David J. noemde alles 'verschrikkelijk' en dat hij moeite heeft dit alles onder woorden te brengen.

De komende dagen komen de advocaten aan het woord. Daarna wordt binnen enkele weken een uitspraak verwacht.