Man verdacht van fraude bij inzamelingsactie voor slachtoffers flatbrand Arnhem

De politie doet onderzoek naar een 49-jarige man uit Boxmeer die een nep-doneeractie voor de slachtoffers van de flatbrand in Arnhem online zou hebben gezet. Dat laat een woordvoerder dinsdag weten. In de nieuwjaarsnacht brak brand uit in een flat in Arnhem, daarbij kwamen een vader en zijn zoontje om het leven.

De man uit Boxmeer zou de tekst van de officiële inzamelingsactie voor de slachtoffers op zijn Facebookpagina hebben gedeeld, maar daar zijn eigen rekeningnummer aan hebben toegevoegd. Donaties zouden zo bij hemzelf terecht komen. Een politiewoordvoerder laat weten dat er 'signalen kwamen dat de actie van de man wellicht niet in de haak was. Die signalen nemen we serieus, daarom zijn we dit onderzoek gestart'.

Het is nog niet duidelijk of de verdachte daadwerkelijk geld binnen heeft gekregen op deze manier.

Officiële actie

Op de website doneeractie.nl loopt een officiële actie voor de slachtoffers. Daar is inmiddels zo'n 14.000 euro ingezameld, door bijna zevenhonderd mensen. De initiatiefnemers van die actie benadrukken daar nog eens dat hun actie de enige officiële actie is. De man heeft inmiddels zijn profiel op Facebook verwijderd.

Bij de flatbrand in Arnhem kwamen in de nieuwjaarsnacht een vader en een zoontje om het leven, ze zaten vast in de lift van de flat. Een moeder en dochter uit datzelfde gezin raakten gewond.