RUCPHEN -

In geen velden of wegen is een sneeuwvlok of ijslaag te bekennen. Maar daar laat de echte winterliefhebber zich natuurlijk niet door stoppen. In Snowworld Rucphen is woensdag de eerste kwalificatieronde van het NK icekarting. In de video zie je hoe het is om op vier wieltjes over een ijsbaan te scheuren.