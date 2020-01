Operatie Alfa: drie handlangers van criminele familie Martien R. opgepakt

Er zijn dinsdag drie mannen aangehouden in verband met Operatie Alfa, het grootschalige onderzoek naar de criminele familie van Martien R. uit Oss. Volgens de politie zijn de mannen 'vertrouwde handlangers' van de familie.

Het gaat om mannen van 24, 53 en 75 jaar oud. Ze komen uit Oss en Berghem. De 24-jarige man uit Oss wordt verdacht van witwassen. De 53-jarige man zou betrokken zijn bij de invoer van 315 kilo cocaïne. Het drietal wordt ook verdacht van vuurwapenbezit.

In volle gang

De politie zoekt nog naar zeker één verdachte. Het gaat om een man die op 21 november vorig jaar niet werd aangetroffen in Lith en Sumar, waar hij die dag mogelijk zou verblijven. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Na meerdere grote invallen in november en december, was het even wat stiller rondom Operatie Alfa. Volgens een politiewoordvoerder gaat het onderzoek achter de schermen nog steeds onverminderd hard door. De arrestaties die dinsdag zijn gedaan, noemt hij 'belangrijk'.

Vijftien verdachten

In totaal zitten nu vijftien verdachten vast. De drie mannen die dinsdag zijn aangehouden, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalt dan of de mannen langer vast blijven zitten of niet.

Bij de invallen die eind vorig jaar werden gedaan, vond de politie onder meer zware wapens, explosieven en grote hoeveelheden xtc-pillen.

