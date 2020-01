Eerste virtual reality glijbaan van Nederland opent in Breda. (foto: Omroep Brabant).

BREDA -

Glijden met een VR-bril op, het kan vanaf woensdagmiddag in Breda. Zwembad Sonsbeeck heeft volgens branchevereniging WiZZ de eerste virtual reality glijbaan van Nederland. Bekijk in de video hoe een rit in de digitale wereld eruit ziet.