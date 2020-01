Annie en haar reddende engel gaan samen spullen kopen voor de voedselbank

Annie vertelt waarom ze zo dankbaar is en Stephanie legt uit waarom dat niet nodig is:

Annie is Stephanie eeuwig dankbaar. De twee, die elkaar voor dit weekend nog nooit hadden gezien, omhelzen elkaar als vrienden voor het leven. "Ik was helemaal overstuur en had die mevrouw nog nooit gezien", vertelt Annie terwijl ze bij Stephanie aan tafel zit.

Het ging om een bedrag van 55 euro. "Ik weet uit eigen ervaring dat sommige situaties heel vervelend kunnen zijn. En ik vond dat die vrouw zich daar helemaal niet druk over hoefde te maken. Als ik iets terug kan doen voor de maatschappij, doe ik dat graag", reageert Stephanie.

Hart gestolen

Jeffrey Roovers, de zoon van Annie, wilde de geldschieter graag bedanken en het geld van de boodschappen terugbetalen. Hij startte een zoekactie via Facebook en vond Stephanie.

"Deze gebeurtenis heeft me aan het denken gezet. Je hoort zoveel verhalen de laatste tijd van ouderen die op een vreemde manier worden beroofd. Gelukkig zijn er ook nog mensen die écht het beste met je voor hebben en zich niet met allerlei trucs naar binnen babbelen. Deze vrouw heeft mijn hart gestolen. Hier zouden heel veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen", zegt Jeffrey.

Voedselbank

Stephanie vertelt dat ze een paar jaar geleden ook in een moeilijke situatie zat en dat ze nog steeds dankbaar is voor de hulp die ze toen kreeg: "Ik ben zelf tweeënhalf jaar geleden gescheiden. Ik kwam alleen te staan met mijn zoontje. Ik was bijstandsmoeder, moest naar de voedselbank, noem maar op. Ik heb heel hard geknokt om een goed bestaan op te bouwen voor mij en mijn zoontje, en dat is mij gelukt. Ik heb destijds heel veel hulp gekregen van buitenaf en nu heb ik de kans om wat terug te doen."