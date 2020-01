Helmondse meesteroplichter Ruben C. weer actief: 'Loopt rond met gewapende bodyguards'

De weblog van Helmond en Omroep Brabant spraken met twee slachtoffers van de meesteroplichter, die in 2016 veelvuldig in het nieuws kwam nadat hij hotels, restaurants en nachtclubs geld afhandig had gemaakt. Om dit voor elkaar te krijgen gebruikte hij vervalste betaalbewijzen, maar ook deed hij zich voor als redacteur van zakenblad Quote. Hij heeft tientallen tot honderden slachtoffers gemaakt.

Gevlucht naar het buitenland

Ruben lijkt tegenwoordig vooral in het buitenland actief te zijn. "Na zijn celstraf in België heeft hij de wijk genomen naar Parijs. Daarna naar verschillende steden in Oost-Europa. Telkens als het hem te heet onder de voeten wordt, vertrekt hij naar een volgende stad", aldus een tipgever.

Ruben C. (Foto: De weblog van Helmond).

Dit verhaal wordt bevestigd door Peter Van Eyndhoven, een verhuurder van limousines die in 2016 ook slachtoffer van de Helmonder werd. "Tot enkele maanden terug werd ik regelmatig opgebeld door nieuwe slachtoffers waar hij geld van aftroggelde." Deze telefoontjes kwamen vooral uit (de buurt van) Oekraïne. Ruben zou nog steeds een zwak voor luxe hebben, en zijn slachtoffers vooral maken in het uitgaansleven.

Hij slaapt in hotels en appartementen die hij niet betaalt

Zelfde werkwijze

De werkwijze van de oplichter doet sterk denken aan de verhalen uit 2016. Hoewel hij ook mensen via Marktplaats oplichtte, richtte hij zich vooral op de duurdere horecazaken. "Ik ben in feite geen oplichter, maar een levensgenieter", zei hij hierover in een interview in De Volkskrant.

"De oplichter zet zijn luxe leventje op de pof voort", vertelt een van de tipgevers. "Hij heeft het vooral voorzien op backpackers en jonge reizigers. Hij slaapt in hotels en appartementen die hij niet betaalt. Hij doet zich voor als een jonge succesvolle man en weet met manipulatie zijn slachtoffers in te palmen."

Gewapende bodyguards

Van Eyndhoven gaat nog een stapje verder. "De slachtoffers die ik aan de lijn kreeg waren Belgen en Nederlanders. Ze zeiden dat Ruben zich daar zou bewegen met gewapende bodyguards."

Deze jongen leert het niet af

C. werd in 2016 veroordeeld tot 2 jaar celstraf, ook moest hij een schadevergoeding betalen. Nadat hij vrijkwam werd hij in 2017 opnieuw veroordeeld, deze keer tot 6 maanden cel, nadat hij een restaurant in Leuven opgelicht had. Daarna is het stil geweest rond zijn persoon. Dat hij een braaf leven zou leiden heeft Van Eyndhoven nooit geloofd: "Deze jongen leert het niet af en het zal hem vroeg of laat duur komen te staan."

