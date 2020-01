Gemeentelijke lasten stijgen: vooral Eindhovenaren zijn fors duurder uit

Voor het tweede jaar op rij stijgen de woonlasten voor huurders en huizenbezitters flink. In Brabant zijn met name Eindhovenaren de klos. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van COELO, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden.

Voor huurders nemen de gemeentelijke woonlasten in Eindhoven gemiddeld met 17,1 procent toe. Dat komt neer op 38,51 euro per jaar. Huiseigenaren in de lichtstad zien de lasten gemiddeld met 6,8 procent stijgen, dat is voor hen 46,21 euro.

Landelijk gezien staat Eindhoven voor huurders op een derde plek. Oss volgt op plek vier, daar nemen voor huurders de kosten gemiddeld met 13,5 procent toe.

Afvalstoffenheffing

De stijging heeft voor een groot deel te maken met de afvalstoffenheffing. Die gaat in veel gemeenten omhoog. Vorig jaar verhoogde het Rijk de afvalstoffenheffing. En waar gemeentes die stijging toen nog uit hun reserves betaalden, wordt het nu doorberekend aan de inwoners.

De gemeentelijke lasten worden in het onderzoek uitgesplitst tussen huurders en huiseigenaren, omdat de kosten niet voor iedereen hetzelfde zijn. Rioolheffing wordt bijvoorbeeld opgedeeld in een gebruikersdeel en een eigenarendeel.

De Brabantse steden

Voor de Brabantse steden ziet de relatieve stijging in woonlasten voor huurders er als volgt uit:

Eindhoven 17,1 procent

Oss 13,5 procent

Den Bosch 8,8 procent

Tilburg 3,9 procent

Breda 2,0 procent

Helmond 0,3 procent

Voor huiseigenaren in de Brabantse steden is de relatieve stijging: