Mooie plekjes, worstenbroodjes en de liefde: je ziet het bij Omroep Brabant

Maandag

We beginnen de week met ons succesvolle opsporingsprogramma 'Bureau Brabant'. Verder blikken we op terug op het weekend van de Brabanders in 'Zinderend Zuiden': soms hilarisch, altijd boeiend en gezellig.

Dinsdag

Twee nieuwe programma’s. In 'Mooi Brabant' zetten we elke week een andere plek in Brabant in de spotlights. Van pittoreske dorpjes tot imponerende natuurgebieden, van historische stadsgezichten tot hightech hoogstandjes. Onze provincie van haar mooiste kant.

Verder gaat oud-Miss Nederland Nicky Opheij in 'Liefde is overal' op zoek naar de liefde. Openhartige gesprekken, vaak met een lach en soms met een traan, maar altijd op z’n Brabants.

Woensdag

In 'Van Prinsenbeek naar Boemeldonck' volgen we Prinsenbeek op weg naar carnaval. Het verhaal van 1 feest en 105 carnavalsverenigingen én het gevoel van carnaval. Je ziet het tot aan carnaval bij Omroep Brabant.

Betty van de Oetelaar (Christel de Laat) gaat op pad met een doos vol worstenbroodjes en de vraag: waarom verdien jij een worstenbroodje? Van groot tot klein, in elke Brabander schuilt wel een helper, een doener. Want in Brabant helpen we elkaar. 'Dat verdient ’n worstenbroodje!' zie je tot 18 maart. Daarna kan je op woensdag kijken naar het kookprogramma 'Lekker van Streek'.

Betty vindt dat de kinderen een worstenbroodje verdiend hebben

Donderdag

Donderdag wordt de nieuwe 'Frietdag' bij Omroep Brabant. Een frikandel speciaal, een grote friet stoof en een knakworst voor de hond. In 'Doe mij maar….' crossen we door heel Brabant, op zoek naar de leukste plekken voor de snelle hap met een leuk gesprek.

Verder zie je iedere donderdag tot carnaval in het 'Keiebijters Kletstoernooi' de beste tonpraters van nu en toen. Met als hoogtepunt de bekendmaking van de winnaar van 2020 in Helmond. En alvast in de stemming komen voor het feest der feesten doen we natuurlijk in 'Carnaval Vurraf', met Jordy Graat.

Na carnaval neemt 'Op Sjanternel met Eer en Joos' het plekje van het 'Keiebijters Kletstoernooi' over. Eer en Joos, twee hartsvriendinnen, gaan op pad ('op sjanternel') en zo leren zij de Brabantse cultuur beter kennen.

Vrijdag

De vaste avond voor feest en gezelligheid en de beste artiesten in 'Hart voor Muziek'.

Zaterdag

Volop gezelligheid met 't Brabants Buske dat op jouw verzoek de provincie doorkruist en naar jou toe komt.

Zondag

Arjo Kraak is de gastheer van onze wekelijkse talkshow 'Kraak' met boeiende gasten.

Iedere dag

Doordeweeks zie je iedere dag programma’s als de 'BrabantQuiz'. Verder praten we je kort bij over het laatste nieuws in het 'Brabants Minuutje'. En iedere dag is er 'Brabant Nieuws'.