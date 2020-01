Man van 49 had tientallen keren seks met 14-jarig meisje, celstraf geëist

Tussen september 2018 en januari 2019 hadden de man en het meisje uit Lepelstraat tientallen keren seks met elkaar. Verdachte Marco B. kende het meisje, omdat hij bevriend is met haar moeder. Het meisje zou B. de eerste keer hebben verleid, toen de twee samen op zolder waren.

Vaderfiguur

Het meisje zou een slechte relatie met haar vader hebben. "Hij deed niets voor haar! Ik wilde die vaderrol op me nemen", vertelde Marco, die zelf getrouwd is en een zoontje heeft. "We namen haar als gezin op. Ze was altijd welkom. Ik wilde gewoon dat ze een leuke tijd heeft."

Na verloop van tijd kregen de twee volgens B. onbedoeld gevoelens voor elkaar. "Ik dacht dat het onschuldig was", antwoordde hij, toen de rechter vroeg waarom hij meeging in de seks. "Ook zij had hier behoefte aan. Ze stemde er zelf mee in. Nu besef ik pas dat het fout was."

'Maatjes blijven'

Een contactverbod zien zowel verdachte als de moeder van het slachtoffer niet zitten. "Ik wil gewoon maatjes blijven! Dat mis ik nu heel erg", vertelde de moeder, tot grote verbazing van de rechters. "We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat het nooit meer gebeurt." Daarom wil de moeder dat er altijd een volwassene bij is, als B. en haar dochter elkaar zien.

Het slachtoffer was niet aanwezig in de rechtbank. Ze heeft aan de politie vertelt dat ze inmiddels een vriendje heeft van haar eigen leeftijd. Ook wil ze het verleden achter zich laten. Volgens psychologen is B. toerekeningsvatbaar. Ze noemen het zorgelijk dat hij nog steeds gevoelens voor het meisje heeft.

Taakstraf

Ook al was de seks niet gedwongen, het OM wil toch dat B. de cel in gaat. "Ook al is er toestemming, het is nog steeds strafbaar. Een kind is niet in staat om de gevolgen van seks te overzien", vindt de officier van justitie. Volgens haar ziet de verdachte zijn grenzen nog steeds niet goed in.

De advocaat vindt de strafeis veel te hoog. "Een celstraf zal hem kapot maken", vertelde de raadsman. Hij vindt een taakstraf passend. De rechter doet over twee weken uitspraak.