Zoektocht naar vermiste Flynn Posthumus (24) in Helmonds kanaal

Politie en brandweer zoeken woensdagochtend in het kanaal aan de Havenweg in Helmond naar de vermiste Flynn. Dat is de plek waar hij voor het laatst is gezien. De politie zoekt niet naar aanleiding van een concrete tip, maar wil alle opties uitsluiten.

Er wordt gezocht met boten, speurhonden en sonarapparatuur, door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze nog niet weet hoe lang de zoekactie gaat duren.

Nieuwjaarsnacht

Flynn Posthumus uit Heerlen wordt sinds nieuwjaar vermist en werd voor het laatst gezien in Helmond. Hij was daar op stap met vrienden.

De politie heeft maandag camerabeelden van de vermiste man laten zien in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Daarop is te zien hoe Flynn Appie's Bar in Helmond verlaat en rond half vijf 's ochtends in zijn eentje over straat loopt. De politie zoekt naar getuigen en meer camerabeelden, maar liet dinsdag weten dat er geen nieuwe tips waren binnengekomen.

