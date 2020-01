Geen plek voor New Kids-snackbar in Openluchtmuseum

De markante New Kids-snackbar in Maaskantje krijgt geen plekje in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat laat het museum woensdag weten. Erfgoedvereniging Heemschut, die het idee had geopperd, laat het er niet bij zitten.

Christian Pfeiffer van de landelijke vereniging voor het behoud van cultuurmonumenten was woensdagmorgen nog optimistisch over de haalbaarheid van zijn idee. En ook na het telefoontje van het Openluchtmuseum dat de snackbar geen plekje krijgt in het museum, blijft hij strijdbaar.

Volgens het museum voldoet de beroemde snackbar in de gemeente Sint-Michielsgestel niet aan de voorwaarden. Het gebouw moet in brede zin een plaats hebben in de geschiedenis, of symbool staan voor een kentering in de geschiedenis, laat een woordvoerder weten bij Omroep Gelderland. “Wij hebben die voorwaarden opgevraagd”, zegt Pfeiffer. “Want we vinden dat de snackbar wel cultuurhistorische waarde heeft.”

'Dieper verhaal'

Pfeiffer kijkt verder dan alleen de bekende snackbar in Maaskantje. “De geschiedenis van friet, de frietcultuur en de snackbar. Daar zit een dieper verhaal in dat zeker van cultuurhistorisch belang is. Er staat ook een Chinees restaurant in het museum, dus waarom het frietkot dan niet?”

Pfeiffer beschouwt de zaak ‘niet als verloren’. Wel zit er druk op de ketel. Binnenkort gaat de snackbar tegen de vlakte. Ondertussen probeert Pfeiffer onder meer contact te leggen met Reinout Oerlemans, die de New Kids-films produceerde. “Mogelijk kan hij een rol spelen om de snackbar te redden.”

